Збільшення кількості "Шахедів": авіаексперт назвав найефективніший спосіб протидії

Для перехоплення й ліквідації "Шахедів" працюють мобільні групи, засоби РЕБ та навіть штучний інтелект. Однак найдієвіший спосіб – знищувати виробничі спроможності на російській території, які залучені до виробництва БпЛА.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Як ефективно протидіяти російськими БпЛА

Відомо, що за жовтень Росія випустила по Україні понад 2 тисячі безпілотників. Для боротьби з такими масштабами треба більше мобільних груп, каже Храпчинський, але і тут є нюанс. Річ у тім, що агресор крім "Шахедів" запускає імітаційні дрони, як от "Гербера", що створює навантаження на сили ППО. Для протидії цим БпЛА чудово підходить РЕБ, що дозволяє відводити їх від міст.

За словами експерта, необхідно шукати рішення щодо автоматичного перехоплення зі здешевленням боєприпасів, тобто певні розробки зі штучним інтелектом. І в цьому напрямку вже є деякі напрацювання, та все необхідно масштабувати.

"Якщо кажемо про найдієвіший інструмент знищення можливості використання Росією дронів, це безпосередньо удари по стратегічних об'єктах на російській території, які їх виробляють. Не одна "Алабуга" виробляє БпЛА, є і в Московській, і в Ленінградській виробничі потужності, які залучені до виробництва ударних безпілотників", – зазначив заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Він також пропонує міськрадам із власних бюджетів закуповувати засоби РЕБ та набирати мобільні групи, щоб допомагати перехоплювати ворожі БпЛА. Це значно посилить Сили оборони.

Нагадаємо, вночі проти 8 листопада російські військові атакували безпілотниками Київську область. Внаслідок ворожого удару поранення отримали щонайменше четверо людей.

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