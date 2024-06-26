Збільшення швидкості на 1% водіями збільшує ймовірність смертельних ДТП

Це свідчить про те, що, здавалося б, незначні зміни ступеня швидкості, мають величезні наслідки.

Перевищення швидкості водіями є найбільшим фактором смертельних випадків унаслідок ДТП та який виявився більш значущим, ніж вважалося досі.

На цьому наголосив дослідник сталої мобільності й безпеки руху, керівник громадської організації "Vision Zero" Віктор Загреба, - пише Укрінформ.

Посилаючись на останнє дослідження «Менеджмент швидкості», яке підготували авторитетні світові організації, Загреба навів дані, згідно з якими перевищення водіями середньої швидкості на 1% призводить до 4% збільшення ймовірності смертельних ДТП та 3% зростання ймовірності серйозних ДТП.

«Це свідчить про те, що, здавалося б, незначні зміни ступеня швидкості, умовно кажучи – між 50 і 55 чи 80-88 км на годину – мають величезні наслідки. Якщо це є зміни в більший бік, то наслідки будуть негативні й більше людей гине. Якщо зміни – в менший бік, то результати відповідно є дуже позитивні для суспільства», - прокоментував Загреба.

За його словами, є дуже сильний зв’язок між середньою швидкістю автомобіля та зміною статистики ДТП. Так зменшення середньої швидкості на 5% може мати наслідком зменшення кількості смертей на 20%.

«Я спробував ці дані перекласти на київський досвід. У Києві є чимало вулиць, на яких регулярно стаються смертельні ДТП. Сценарій руху в 50 км на годину – від 1 до 3 смертельних випадків стаються на таких ділянках. Якщо швидкість зростає на 15%, то відповідно смерті зростають на 80% - уже їх буде 5-6. Якщо ж швидкість зростає ще на 15% - лише, здавалося б, до 66 км на годину, то смертей уже – до 9. Якщо ж швидкість руху складає 87,5 км на годину, то наслідок смертності збільшується в 10,5 раза - тобто 32-33 смерті», - розповів експерт.

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При цьому він наголосив, що зв’язок між швидкістю руху автомобіля та ймовірністю ДТП виявився більш очевидним, ніж вважалося раніше.

Автобус з українцями потрапив у ДТП в Румунії

Нагадаємо, у Румунії в суботу, 22 червня, близько 5 ранку, сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії. Під час руху, коли більшість пасажирів спали, автобус перевернувся і впав на узбіччя дороги.

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