Збільшення випадків СЗЧ в Україні: оглядач пояснив причини

На рівні судової влади є офіційний розголос про кількість справ, що пов'язані із СЗЧ.

Проблема самовільного залишення частин в Україні має доволі значні об'єми. Дедалі частіше бригади звертаються до військових із закликами повернутися до служби. Йдеться, зокрема, про 47 та 53 окремі механізовані бригади й 3 окрему штурмову бригаду.

Про це в ефірі "Радіо NV" сказав військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, всі ці публічні звернення – це свідчення того, що ця проблема набуває достатньо широкого розвитку, на жаль.

"І ця проблема широка – вона не лише в тому, що якийсь командир когось образив. Хоча і в цьому теж – це, можливо, некомпетентність командування. Те, що неправильно спрямовують людей на виконання бойових задач, не враховують потреби, особливості місцевості, ситуації під час виконання бойових задач", – зазначив Попович.

Крім того, є невмотивованість людей, яких забирають до війська. До прикладу, когось знайшли на вулиці, не запитавши, чи він взагалі здоровий.

"А він не хоче служити. У широкому сенсі не хоче служити. Але його взяли, завели до переднього краю. Без мотивації людина і воювати не хоче. І тут купа таких чинників – і відсутність законних переведень", – пояснив оглядач.

Оглядач стверджує, що усе це "верхівка айсберга" проблем, які накопичилися.

"І доки немає вирішення цього "зверху" – покращення процедури переведень, краща "клієнтоорієнтованість" процедури мобілізації тощо, бригади змушені вирішувати це "знизу". Пропонувати людям повертатися, казати, що ситуація буде врахована усі проблеми буде владнано. І людина зможе повернутися до строю цих бригад без юридичних наслідків, оскільки людей просто не вистачає", – підсумував Попович.

Нагадаємо, в Україні є тенденція до збільшення зареєстрованих фактів СЗЧ, дезертирства і невиконання наказів військовослужбовцями. За словами, голови Верховного Суду, ситуація є загрозливою.

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