Збільшення виплат для військових 18-25: в ВР відповіли, чи це – перший крок до зниження віку мобілізації

У Раді відповіли, чи очікувати на збільшене фінансове стимулювання контрактників.

В Україні планують збільшити фінансові стимули для заохочення молоді віком від 18 до 25 років вступати до війська.

Про це заявив нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "УНІАН".

За його словами, у Верховній Раді на сьогодні немає законопроєкту, який би передбачав таку ініціативу. Проте є напрацювання в комітеті щодо додаткових стимулів та заохочень, в тому числі фінансових, "але все впирається у брак бюджетних коштів".

Веніславського запитали, наскільки суттєво буде збільшене фінансове стимулювання при підписанні контракту молодими людьми у віці до 25 років.

"Не готовий назвати якість конкретні цифри. Але потрібно розуміти, що сподіватися лише на суттєве збільшення грошового забезпечення як стимулу залучення до ЗСУ – це один із варіантів", – каже депутат.

Приклад Росії

Він зауважив, що в Росії цей метод ефективно працює, бо за укладання контракту росіяни отримують інколи по декілька мільйонів, які є небаченими і нечуваними для 90% населення РФ і забезпечать фінансово на роки вперед їхні родини.

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"Це один із варіантів і для нашої країни, але необхідно розуміти, що рівень життя в глибинці Росії і в Україні – це незіставні речі. Якщо давати об’єктивну оцінку, то рівень грошових виплат нашим військовослужбовцям на сьогоднішній день є таким, який відповідає середньому рівню забезпечення військовослужбовців в інших країнах світу. А грошове забезпечення тих, хто воює на передньому краї, дуже суттєве. І за такі кошти готові воювати громадяни інших країн світу", – каеже нардеп.

Фінансове стимулювання – перший крок до мобілізації 18-річних?

Веніславський спростував тезу, що збільшення виплат є першим кроком до зниження мобілізаційного віку.

Він запевнив, що зараз взагалі не йдеться про примусову мобілізацію для молодих людей цієї вікової категорії.

"Торік ми отримали певну кількість молодих людей цього віку, які уклали контракт без примусу. Не можу казати, про яку кількість людей йдеться, оскільки ці дані є закритою інформацією під час війни", – каже Федір Веніславський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Давосі відповів, чи знижуватиме мобілізаційний вік до 18 років.

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