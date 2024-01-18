Збільшення військового збору в Україні: журналісти розпитали киян про підвищення податку

Думки жителів Києва розділилися: одні підтримали підвищення військового збору, інші заявили, що військовий збір 3% у разі зарплатні від 20 тисяч гривень є несправедливим.

Відео опитування журналістами оприлюднено на телеканалі "Київ 24".

На думку жителів столиці, навіть якщо люди отримують меншу зарплатню, вони все одно перераховують частку на потреби ЗСУ.

"Я заробляю менше 20 тисяч гривень, але я перераховую. Я не думаю, що потрібно збільшувати збір у разі такої зарплатні", — відповіла жителька Києва.

Деякі респонденти підтримали пропозицію про підвищення збору, висловивши думку, що потрібно сплачувати податок "за статками".

Однак більшість з тих, кого запитували про це журналісти, зійшлися на думці, що 20 тисяч гривень — не є високою зарплатнею, тож і військовий збір має бути меншим.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала підвищити військовий збір з 1,5% до 3% для українців, які заробляють понад 20 тисяч гривень. На її думку, є декілька варіантів, зокрема, переспрямування коштів з місцевих бюджетів, а також підвищення податків та зборів. За її словами, той, хто заробляє більше, повинен більше сплачувати до бюджету. Тож, якщо людина заробляє, наприклад, від 20 тисяч гривень, вона могла б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. "Це було б справедливо", – вважає голова Комітету ВР із питань бюджету.

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