Збільшення втрат не заважає: Росія пришвидшує наступальні операції - ISW

Російські загарбники прискорюють свої наступальні операції на всій протяжності фронту в Україні, попри збільшення втрат серед особового складу та техніки.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивченні війни (ISW).

Аналітики зазначили, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наприкінці весни та на початку літа росіяни посилять свій наступ.

Також про посилення наступальних операцій росіян заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нещодавно ISW помітив, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часів Яру, і продовжує оцінювати, що російські військові, схоже, пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у звіті ISW вказується, що українські військові попередили, що затримки з наданням допомоги у сфері безпеки змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою. Також брак боєприпасів не дозволить проводити успішні наступальні та оборонні операції.

Експерти заявили, що затримки з військовою допомогою змушують Сили оборони приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу, оскільки невідомо, коли буде допомога від США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ спробує прорвати оборону ЗСУ на одному-двох напрямках.

Крім того, ми раніше інформували, що прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку.

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