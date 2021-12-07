Збільшилася кількість загиблих у страшній аварії на Чернігівщині: подробиці від поліції

Постраждалих госпіталізували до лікарень.
У страшній аварії на Чернігівщині загинули 11 людей, вісім отримали травми різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Згідно з останніми даними від рятувальників та правоохоронців, які продовжують працювати на місці, внаслідок ДТП загинули 11 людей, вісім травмувалися. Постраждалих госпіталізували до лікарень.
“Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики. Нині поліція розслідує обставини ДТП та проводить необхідні слідчі дії”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що аварія сталася близько 08:00 на автодорозі Чернігів — Грім'яч. Там зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Що саме спричинило ДТП, зараз невідомо.
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