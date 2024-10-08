"Збільшить випадки дезертирства в рази": Жорін про останню ініціативу Ради про СЗЧ

Жорін "розніс" ідею нардепів ухвалити законопроєкт про послаблення відповідальності за СЗЧ.
Ініціатива Верховної Ради про декриміналізацію самовільного залишення військової частини (СЗЧ) лише погіршить ситуацію.
Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін.
Жорін негативно поставився до ідеї нардепів ухвалити законопроєкт про послаблення відповідальності за СЗЧ.
"Знаю, що знову викличу купу негативних коментарів, але повторю: ця ініціатива проблем з не дуже розумними та некомпетентними командирами не вирішить. Так само, як і питання переводів. І тим більше питань строків служби, ротацій та відпочинку", – переконаний військовий.
На його думку, ця ініціатива "лише породить збільшення випадків дезертирства та СЗЧ, дуже негативно вплине на дисципліну і в результаті матиме наслідки на полі бою".
Нагадаємо, що в Україні уже декриміналізували дезертирство та самовільне залишення частини, якщо військовий вчинив це вперше і добровільно повернувся на службу.
Раніше нардеп Веніславський прокоментував інформацію про те, що в СЗЧ нібито наразі перебувають понад 100 тисяч військових.
Також повідомлялося, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатись на фронт.
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