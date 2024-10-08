"Збільшить випадки дезертирства в рази": Жорін про останню ініціативу Ради про СЗЧ

Ініціатива Верховної Ради про декриміналізацію самовільного залишення військової частини (СЗЧ) лише погіршить ситуацію.

Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін.

Жорін негативно поставився до ідеї нардепів ухвалити законопроєкт про послаблення відповідальності за СЗЧ.

"Знаю, що знову викличу купу негативних коментарів, але повторю: ця ініціатива проблем з не дуже розумними та некомпетентними командирами не вирішить. Так само, як і питання переводів. І тим більше питань строків служби, ротацій та відпочинку", – переконаний військовий.

На його думку, ця ініціатива "лише породить збільшення випадків дезертирства та СЗЧ, дуже негативно вплине на дисципліну і в результаті матиме наслідки на полі бою".

Нагадаємо, що в Україні уже декриміналізували дезертирство та самовільне залишення частини, якщо військовий вчинив це вперше і добровільно повернувся на службу.

Раніше нардеп Веніславський прокоментував інформацію про те, що в СЗЧ нібито наразі перебувають понад 100 тисяч військових.

Також повідомлялося, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатись на фронт.

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