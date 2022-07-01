Збільшить прозорість та ефективність: Шмигаль висловився про работу ринку землі під час війни

Збільшить прозорість та ефективність: Шмигаль висловився про работу ринку землі під час війни

В Україні з дня запуска ринку землі укладено понад 100 тисяч угод. Проте повномасштабна війна, яку розв’язала Росія, поставила ринок землі на паузу.

Однак у травні уряд України відновив роботу кадастрів та реєстрів. За цей час зареєстровано майже три тисячі нових угод.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке збільшить прозорість та ефективність функціонування ринку землі. Послуга отримання документу про нормативну оцінку землі буде впроваджена повністю в автоматичному режимі та електронній формі. Документ надаватиметься з використанням QR-коду та без участі чиновників. Все прозоро і швидко, без корупції та можливості для зловживань”, - розповів Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Рада повернула освітянам відпустку повної тривалості.

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