Збільшуємо демографічну кризу: військовий про наслідок заборони на консульські послуги

На думку Мирослава Гая, українські чоловіки будуть масово отримувати громадянство інших країн.

Позбавлення консульських послуг українських чоловіків за кордоном призведе не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн.

Таку думку висловив відомий український активіст, волонтер та офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

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"У чому проблема мобілізації? Її було потрібно проводити раніше і граничний вік мав бути не 25, а 21. Тепер багато молодих людей виїхали, або намагаються виїхати. Позбавлення їх консульськіх послуг призведе до масових спроб отримати громадянство європейських країн", – пояснив Гай.

Він наголосив, що в результаті таких дій Україна збільшує демографічну кризу, яка і так буде одним з головних наслідків цієї війни.

"І рейтингів така політика не додасть. Треба думати про збереження Держави, як концепції Перемоги. А згодом зміцнення цієї Держави та ВПК України, як концепції виживання, а це вступ до ЄС, впровадження судової та економічної реформи та вступ до НАТО", – підсумував військовий.

У коментарях користувачі зауважили, що чимало українців за кордоном уже цікавляться, як отримати громадянство іншої країни.

Раніше стало відомо, що МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України.

У Мережі розкритикували звістку про припинення консульських послуг чоловікам.

Фінансовий експерт і блогер Сергій Фурса вважає, що такі дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, піти на фронт. Водночас, вони посилять демографічну проблему, якщо ці чоловіки не повернуться додому хоча б після війни.

ТСН.ua зібрав всі подробиці про рішення та запитав думку юриста, чи не є це порушенням прав громадян України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Без прав і паспортів! Українські консульства вже не надають послуги чоловікам призовного віку!