Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України: Зеленський сподівається на позитивне рішення Європейської ради

Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України: Зеленський сподівається на позитивне рішення Європейської ради

Президент наголосив, що сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 21 червня, був день дуже активної зовнішньополітичної роботи – майже марафон телефонних переговорів: з політиками Іспанії, Ірландії, Словаччини, Литви, Угорщини, Португалії, Данії, Хорватії. Це все за один день. Завтра графік такий самий насичений.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 21 червня.

"Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України, і додаємо впевненості, що рішення у пʼятницю буде позитивним.

Словаччина. В розмові з премʼєр-міністом Хегером скоординували наші позиції напередодні засідання Європейської Ради.

Литва. Подякував Президенту Науседі за рішення саміту Триморʼя надати Україні статус партнера-учасника і також скоординували наші кроки.

Угорщина. Була дуже плідна розмова з премʼєр-міністром Віктором Орбаном. Запросив його відвідати Україну і подякував за важливу підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності нашої держави. Домовились розвивати співпрацю в енергетиці.

Португалія. Домовилися з паном премʼєр-міністром Антоніу Коштою залучати досвід його країни у нашому зближенні з Європейським Союзом.

Далі – Данія. Подякував за підтримку України, зокрема підтримку зброєю. Також відзначив виступ пані Фредеріксен у Верховній Раді України, який відбувся сьогодні.

Іспанія. Відзначив у розмові з премʼєр-міністром Санчесом, що наша взаємодія посилить і Україну і увесь Європейський Союз. Обговорили можливі результати Мадридського саміту НАТО, який відбудеться уже наприкінці червня.

Ірландія. Відзначив активну підтримку Ірландією нашої євроінтеграції і запросив прем'єр-міністра Ірландії Мартіна відвідати Україну.

Хорватія. Я впевнений, що ми можемо розширити нашу співпрацю і на двосторонньому рівні, і на рівні європейських структур. Подякував пану премʼєр-міністру Пленковичу за підтримку України.

Був радий бачити в Києві великого друга нашої держави – премʼєр-міністра Люксембургу Беттеля. І я хочу ще раз звернути увагу на допомогу від Люксембургу. 15% оборонного бюджету цієї держави – ось це був внесок у захист України. Одразу відчувається і велич, і шляхетність держави.

Пан Беттель відвідав сьогодні ж міста Київської області, які були звільнені від окупантів. Я вдячний йому за щире розуміння наших людей і за готовність Люксембургу брати участь в післявоєнній відбудові України.

Мій графік на завтра – такий же насичений, як і сьогодні. Зроблю все для того, щоб історичне рішення Європейського Союзу було ухвалене. Для нас це важливо", - зазначив він.

Варто зазначити, що в усіх переговорах Зеленський незмінно наголошує: сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, усі 27 держав-членів Євросоюзу домовилися про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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