Збирала гриби: на Харківщині жінка у лісі наступила на міну

У п'ятницю, 7 жовтня, в Ізюмському районі в Харківській області 47-річна жінка наступила на міну. Постраждала збирала в лісі гриби.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Мешканцям варто пам'ятати про мінну небезпеку. Особливо - у лісосмугах. "Мінна небезпека, особливо в лісосмугах, не зникла. Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але площі мінувань, які залишив нам ворог, величезні", - зауважив голова ОВА.

Протягом минулої доби, 6 жовня, армія Російської Федерації окупанти наносили удари по Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах на Харківщині. Унаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську виникла пожежа на території меблевого цеху.

Протягом доби до лікарень потрапило кілька місцевих мешканців: двоє потерпілих у Куп‘янському районі, четверо - в Ізюмському та двоє - у Вовчанську, Чугуївського району. Усі постраждалі перебувають в середньому стані.

Російські окупанти заміновуюють території, тікаючи з України. Відомо про чимало випадків, коли у лісах грибники наступали на міни, автомобілі підривалися на узбіччях дороги. Днями на Сумщині на ворожу міну наїхало авто зв'язківців АТ "Укртелеком" коли з'їхало на узбіччя дороги біля телевежі. Троє осіб опинилися в лікарні. Водій загинув на місці аварії.

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