Збирала інформацію для росіян: зрадницю з Кіровоградщини засудили до довічного ув'язнення

Жительку Кіровоградської області засудили до довічного ув'язнення за державну зраду. Вона передавала російським спецслужбам дані про українські оборонні підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі Кіровоградської обласної прокуратури.

"22-річна засуджена за винагороду співпрацювала з представниками спецслужб країни-агресора. Вона збирала й передавала представникам РФ інформацію про об’єкти військової та критичної інфраструктури на території Кіровоградської та Полтавської областей. Засуджена була завербована російськими спецслужбами для виконання окремих доручень під час спроби перетину українського кордону. За час співпраці з ворогом жінка отримала за виконану роботу близько 150 тисяч грн", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, дівчина поширювала у соцмережах матеріали, які виправдовували збройну агресію РФ проти України та визнавали правомірною окупацію українських територій.

Викрили її на початку 2023 року на місці злочину - під час здійснення фотофіксації одного з місцевих підприємств оборонпрому.

Нагадаємо, СБУ затримала російську інформаторку, яка передавала окупантам інформацію про Сили оборони на Донеччині та "наводила" удари по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом.

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