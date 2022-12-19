Збирала кошти для російських військ в Україні: на Одещині затримали псевдоволонтерку

Для збирання коштів жінка розміщувала відповідні пости у соцмережах.

В Одеській області затримали жінку, яка організовувала збори коштів на потреби російських військових, які воюють в Україні. Зокрема, для батальйонно-тактичних груп, що перебувають у захоплених районах Маріуполя та Херсонщини.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Для збирання коштів жінка розміщувала відповідні пости у соцмережах, зокрема заборонених в Україні.

Слідство встановило, що її родичі від 2016 року перебувають у складі "ДНР" і беруть активну участь у бойових діях проти українських військ, а на початку повномасштабного вторгнення ввійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

Жінці повідомили про підозру у пособництво державі-агресору та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка, який співпрацював із загарбниками під час тимчасового захоплення частини Миколаївської області.

СБУ також затримала власника місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення Херсона. Його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад рашистів з тимчасово окупованого Криму.

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