Збирали координати та шукали агентів: на Чернігівщині затримали двох жінок, які співпрацювали з РФ

На Чернігівщині правоохоронці затримали двох мешканок міста Прилуки за співпрацю з ворогом. Так, на завдання кураторів РФ вони передавали дані про техніку ЗСУ та вербували нових агентів.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Мешканки Прилук, які співпрацювали з ворогом

Деталі

За даними слідства, у вересні 2024 року одна з підозрюваних почала спілкуватися через Telegram із представником РФ. Погодившись співпрацювати за грошову винагороду, вона отримувала покрокові інструкції, а пізніше залучила до злочинної діяльності знайому.

Жінки збирали інформацію про місцезнаходження військової техніки та передавали відеозвіти з координатами куратору. Для розширення агентурної мережі вони розклеювали оголошення з пропозиціями роботи, вказуючи контакт куратора.

"Також робили провокаційні написи на стінах, які підтримували інформаційні спецоперації РФ так звані ІПСО. Про виконані завдання зловмисниці надсилали звіти куратору та отримували гроші", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, \у Харкові до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили доцента кафедри кібербезпеки університету внутрішніх справ, який шпигував для Росії. Зрадника випадково викрила перехожа.

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