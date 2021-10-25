Збирали на продаж: у поліцейських з Кривого Рогу знайшли арсенал зброї

Зброю хотіли перевезти в іншу область і перепродати.

Працівники ДБР знайшли великий арсенал зброї та боєприпасів у правоохоронців батальйону "Кривбас" у селі Тоненьке Донецької області.

Також читайте Космос і ядерна зброя: НАТО готує новий план захисту від агресії Росії

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

Так на території роти патрульної служби поліції особливого призначення "Кривбас" Нацполіції з Дніпропетровської області працівники ДБР виявили необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси.

За оперативною інформацією, її організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу.

У схроні виявили та вилучили:

постріли гранатометні різної модифікації – 89 од.

реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178 од.

ручні гранати різних модифікацій –336 од.

запали – 329 од.

близько 56 тис. набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін, димові шашки.

Зараз співробітники ДБР встановлюють походження зброї та осіб, які облаштували схованку.

"Вирішується питання призначення відповідних судово-балістичних, вибухотехнічних та хімічних експертиз. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за статтею незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України)", - зазначають в ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, що літак з третьою партією додаткової військової допомоги на 60 млн доларів від уряду США приземлився в аеропорту "Бориспіль”. У цьому вантажі - боєприпаси, протитанкова і високоточна зброя, а також медичне обладнання.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання