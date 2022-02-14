Збирали зброю і надавали медичну допомогу: в Ужгороді відбулись навчання військової підготовки місцевих

Такі тренування ще неодноразово планують проводити у місті.

У неділю, 13 лютого, в в Боздоському парку в Ужгороді відбулись навчання військової підготовки для цивільного населення з назвою "Не панікуй! Готуйся".

Військові, медики та рятувальники розповідали місцевим, як себе поводити під час надзвичайних військових ситуацій, інформує "Суспільне".

Ініціаторами проведення військових навчань для цивільного населення стали представники "Громадського штабу оборони Закарпаття" разом з силовими структурами області, розповів керівник громадської ініціативи Роман Усенко.

"Залучені структури рятувальників, медики, також тактична медицина – військові медики, військові, присутні вибухотехніки і піротехніки. Люди мають змогу розібрати, зібрати зброю. Можливо, хтось давно цього не робив, можливо, хтось взагалі цього не робив. Мета заходу зараз більше інформативна, для того, аби привернути увагу. Бачимо, що охочих чогось навчитися, насправді, є багато. Вишкіл є неостаннім. Це лише перший, початковий", — розповів Роман Усенко.

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Навчання тривали протягом трьох годин із дотриманням карантинних обмежень.

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