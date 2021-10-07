Збиралися обрізати пізно восени: у Дніпрі сильний вітер повалив на припарковані автомобілі величезну гілку (фото)

Подія обійшлася без людських жертв.
У Дніпрі через сильний вітер від дерева відламалася велика гілка, впала на припарковані автомобілі та обірвала електричні дроти.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася вдень 7 жовтня на вулиці Гоголя. Там від дерева відламалася велика гілка, обірвала кабель вуличного освітлення, а також накрила припарковані на узбіччі дороги автомобілі Ssan Young, Chevrolet і Renault.
Ліквідовували наслідки події співробітники КП "Міськзеленбуд". За їх словами, на дереві є спеціальна мітка, яка означає, що його збиралися обрізати пізно восени.
На щастя, подія обійшлася без людських жертв.
Нагадаємо, що в Україні синоптики через сильний вітер оголосили штормове попередження.