Збиралися обрізати пізно восени: у Дніпрі сильний вітер повалив на припарковані автомобілі величезну гілку (фото)

Збиралися обрізати пізно восени: у Дніпрі сильний вітер повалив на припарковані автомобілі величезну гілку (фото)

Подія обійшлася без людських жертв.

У Дніпрі через сильний вітер від дерева відламалася велика гілка, впала на припарковані автомобілі та обірвала електричні дроти.

Про це пише видання "Інформатор".

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Як стало відомо, подія сталася вдень 7 жовтня на вулиці Гоголя. Там від дерева відламалася велика гілка, обірвала кабель вуличного освітлення, а також накрила припарковані на узбіччі дороги автомобілі Ssan Young, Chevrolet і Renault.

Ліквідовували наслідки події співробітники КП "Міськзеленбуд". За їх словами, на дереві є спеціальна мітка, яка означає, що його збиралися обрізати пізно восени.

На щастя, подія обійшлася без людських жертв.

Нагадаємо, що в Україні синоптики через сильний вітер оголосили штормове попередження.

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