Збирати дрова в лісі в Україні заборонено, але є винятки: які штрафи передбачені

Цього року опалювальний сезон може зриватися через ракетні удари російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури. А тому попит на дрова серед українців зростає. Саме тому багатьох цікавить запитання: чи можна збирати дрова в лісі, не вирубуючи водночас дерева? Чи існують штрафи за це в українському законодавстві? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сергій Власенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації повідомив, що на фоні російської загрози та відмови від енергоносіїв з РФ попит на дрова в Україні виріс вдвічі. А тому актуальним стало запитання: чи можна збирати дрова та сухостій в лісі?

У Лісовому кодексі у статті 69 зазначається: на виділеній лісовій ділянці використання лісових ресурсів можливе лише за наявності спеціального дозволу – лісорубного квитка чи лісорубного дозволу.

Також у Лісовому кодексі у статті 66 зазначено: Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видавання спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Чи можна збирати сухостій та повалені дерева в лісі

Згідно з Лісовим кодексом України, мертві, сухі та повалені дерева чи їхні частини, які через буревій, сніголам та вітер лежать на поверхні ґрунту – це лісові ресурси, які належать державі. А тому їх можуть використовувати лише власники лісів чи постійні лісокористувачі шляхом заготівлі сировини. На цих ділянках можна збирати лише ті лісові ресурси і лише в тому об'ємі, які передбачені лісорубним квитком.

Також лісогосподарським підприємствам не дозволено надавати населенню дозвіл самостійно (тобто без спеціального дозволу) робити заготівлю дров.

Однак є лісові ресурси, які дозволено збирати без будь-яких додаткових документів. Це – лісова підстилка. Тобто хвоя, листя, кора і дрібні гілочки.

Яка відповідальність передбачена за збирання дров у лісі

Згідно зі статтею 185 Кримінального кодексу України, збирання громадянами сухостою, відмерлих гілок чи інших частин дерева на території лісового фонду вважається незаконною самовільною заготівлею лісових ресурсів (крадіжкою чужого майна).

Такі дії караються штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (розмір неоподаткованого мінімуму становить 17 гривень) чи громадськими роботами на термін 80-240 годин, виправними роботами терміном до двох років та навіть арештом від 6 місяців до 3 років.

Також покарання за незаконне збирання дров у лісі передбачене в Кодексі України про адміністративні порушення. Так, згідно зі статтею 64 КУпАП "Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці" передбачено розмір штрафу від 102 до 238 гривень (для посадових осіб - від 170 до 272 гривень).

Згідно зі статтею 65 КУпАП "Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка" (тобто дерев, які ще ростуть), може загрожувати штраф від 510 до 1020 гривень (для посадових осіб - від 2 550 до 5 100 гривень).

Якщо громадянин протягом року знову порушить цей закон, розмір штрафу зросте до 1 020-1 530 гривень (для посадових осіб - 10 200–15 300 гривень).

Також варто запам'ятати статтю 65-1 КУпАП "Знищення або пошкодження полезахисних смуг та захисних лісових насаджень". Тут штраф становить від 510 до 680 гривень (для посадових осіб - від 1 020 до 1 530 гривень). Та статтю 66-1 КУпАП "Знищення або пошкодження підросту в лісах", яка тягне за собою накладення штрафу від 51 до 102 гривень (для посадових осіб 119-170 гривень).

Як отримати дозвіл на заготівлю дров

Кабінет міністрів затвердив Порядок видавання спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів.

Для цього потрібно отримати спеціальний лісорубний квиток. Він видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства, постійними лісокористувачами або лісогосподарськими підприємствами. Саме вони мають право ліквідовувати захаращеність у лісі. Така робота пов'язана з підвищеною небезпекою.

Сьогодні отримати лісорубний квиток можна також і в "Дії".

Зверніть увагу, що отримати лісорубний квиток можна лише після сплати заготівельником нормативного збору до місцевого бюджету.