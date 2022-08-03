Збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини: затримано російського агента

Служба безпеки затримала російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах у Дніпропетровській області.

Зрадником виявився працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. На початку повномасштабного вторгнення Росії українця завербував співробітник ФСБ. Чоловік отримав "пропозицію" від росіянина про співпрацю через месенджер.

Про це повідомили у пресслужі СБУ.

Слідство встановило, що зрадник збирав розвіддані щодо функціонування об’єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і ТерО.

Зібрану інформацію російський агент передавав представникові спецслужб країни-игресорки через закриті канали зв’язку. Зазначається, що він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацію.

Своєю чергою, окупанти використовували отримані дані для планування диверсій і масованих артобстрілів по інфраструктурі.

Під час обшуку у затриманого виявили засоби зв’язку з доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру у держзраді.

Як повідомлялося, контррозвідка СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва. Зрадником виявився місцевий житель, який ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

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