Збирав гроші на котел для сільради і костюми для ансамблю: під Сумами голову села покарали за шахрайство

Голова сільради хотів отримати від підприємця 20 тисяч гривень.

У Сумській області Середино-Будський районний суд Сумської області виніс вирок колишньому голові сільради села Пигарівка. Чоловіка звинувачують у шахрайстві.

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Про це йдеться у вироку суду.

У жовтні 2018 року до сільського голови села Пигарівка, який саме пас корів, звернувся чоловік, який запропонував вирубати чагарники. Чоловік пояснив, що займається заготівлею деревини та виготовляє деревне вугілля, тож запропонував вирубати чагарники і забрати деревину.

З приводу цих закинутих ділянок уже давно неодноразово надходили звернення громадян про необхідність розчистки від сушняка та порослі, тож сільрада мала заплатити підприємцеві, який погодився виконати цю роботу.

Достовірно знаючи про вже ухвалене позитивне рішення про дозвіл на вирубку чагарників у селах Ріг та Луг, розуміючи, що дане питання не належить до його компетенції і йому залишається лише оформити укладення договору підряду на проведення зазначених вище робіт, голова сільради вирішив скористатись цією ситуацією та створити видимість особистого вирішення питання з надання дозволу чоловіку, який до нього звернувся з метою заволодіння коштами останнього у розмірі 20 тисяч гривень для придбання котла опалення для сільської ради та костюмів для художнього колективу.

Втім, підприємець здогадався про цю махінацію і звернувся до правоохоронців. Згодом він передав голові 20 тисяч гривень, з яких тільки одна купюра номіналом 500 гривень була справжньою, а решта імітаційні. Тож голові інкримінували лише 500 гривень шахрайства, а решту - 19 тисяч 500 - закінченого замаху.

У суді сільський голова покаявся. Він сказав, що лише хотів зробити добру справу для сільради - придбати котел та закупити костюми для художнього ансамблю. За його попередніми розрахунками, цих грошей мало вистачити на вищеназвані потреби. Жодних рішень чи дій після отримання грошей він як службова особа не вчиняв, всі рішення були ухвалені заздалегідь.

На вирок суду вплинуло також те, що у голови сільради на утриманні перебувають двоє його дітей з інвалідністю та 10-річний онук, і він єдиним годувальником у родині, також те, що у цій справі у нього був відсутній корисний інтерес.

Суд призначив ексголові покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

Нагадаємо, що у Миколаївській області депутати Галіцинівської сільради заборонили перебування неповнолітніх у вечірній і нічний час в розважальних закладах та інших громадських місцях.

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