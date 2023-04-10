Збирав гроші на потреби ЗСУ: чоловік-аферист влаштував масштабний "бізнес" в Інтернеті (фото)

В Івано-Франківській області кіберполіція викрила шахрая, який виманював гроші під виглядом "зборів на потреби Збройних сил України". Чоловік ошукав щонайменше 20 громадян, які переказали йому близько 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Мешканець міста Долина створював фейкові оголошення в соціальних мережах та видурював гроші у людей, які допомагали військовим.

"Правоохоронці встановили, що 32-річний чоловік створював фейкові сторінки у соціальній мережі Facebook, публікував у різних групах оголошення про допомогу ЗСУ під приводом пригону транспортних засобів, та видурював у людей гроші у вигляді завдатку", - розповіли правоохоронці.

Остаточну кількість потерпілих та суму, отриману злочинним шляхом, правоохоронці наразі встановлюють. Під час обшуку в помешканні фігуранта виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні картки, чорнові записи, грошові кошти та інші речові докази його злочинної діяльності.

Повідомляється, що підозрюваний не має постійної роботи та раніше не судимий. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Рівненщині ухилянта "кинули" шахраї з виїздом з України – він пожалівся на них у Мережі (фото).

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