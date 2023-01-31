Збирав розвіддані про дислокацію ЗСУ у Бахмутському районі: СБУ затримала депутата ОПЗЖ

СБУ затримала депутата забороненої ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агента Кремля у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового передавання агресору закритих відомостей.

Відомо, що від жовтня 2022 року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району. Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

"Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки "звіту" для коригування повторних ударів", - повідомляє Служба безпеки.

За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через "спілкування" у чаті одного з прокремлівських Телеграм-каналів.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, восени минулого року Касаційний адмінсуд остаточно заборонив діяльність в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя", відхиливши апеляційну скаргу "ОПЗЖ". Правоохоронці встановили причетність провідних функціонерів "ОПЗЖ" до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам та територіальній цілісності України.

20 березня 2022 року РНБО призупинила діяльність політичних сил, пов'язаних з Росією на час воєнного стану. Йшлося про такі партії як "ОПЗЖ", "Партія Шарія"," Опоблок".

21 квітня 2022 року у Верховній Раді представники забороненої "ОПЗЖ" оголосили про створення депутатської групи" Платформа за життя і мир". Очолив її Юрій Бойко. Згодом і ця "платформа" припинила своє існування.

​​Читайте також: