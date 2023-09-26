Збирав розвіддані про ЗСУ: на Чернігівщині затримали зрадника

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

У Чернігівській області затримали інформатора спецслужб країни-агресорки Росії. Зловмисник збирав розвіддані про війська Сили оборони та критичну інфраструктуру у прикордонних районах.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Росіян цікавила інформація про місця розташування блокпостів, чисельність особового складу, наявність військової техніки ЗСУ та будівництво на території регіону об’єктів військової авіації. Їхній інформатор "малював" схеми місцевих залізничних маршрутів, якими курсують вантажні ешелони.

Також прихильник путінських військ збирав інформацію про об’єкти енергетичної інфраструктури Чернігова. Ця інформація потрібна була РФ для підготовки нової серії повітряних атак по регіону.

Ворожим інформатором є місцевий житель. Під час окупації частини регіону його помітили загарбники, адже чоловік мав прокремлівські погляди. У травні 2023-го на нього дистанційно вийшов представник спецслужб РФ і запропонував йому співпрацю.

Співробітники СБУ затримали зловмисника його за місцем проживання. Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором. Про виконання завдань загарбників "звітував" в анонімному чаті. Щоб приховати злочинну діяльність, він одразу видаляв усі повідомлення після кожного "сеансу" зв’язку з окупантами.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялося, в Україні до довічного ув'язнення засудили агента РФ. Він наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя. Правоохоронці затримали зрадника під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

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