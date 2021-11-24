Збирав секретні дані: посадовця ЗСУ запідозрили у шпигунстві на користь Росії

Збирав секретні дані: посадовця ЗСУ запідозрили у шпигунстві на користь Росії

Двоє його близьких родичів мають громадянство РФ, а до 2017 року проживали на території окуповнаого Криму.

У Вінницькій області високопосадовець однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ збирав секретні відомості. СБУ підозрює, що посадовець хотів передати ці дані Росії.

Про це інформує пресслужба відомства.

Правоохоронці встановили, що зловмисник збирав дані державної таємниці на робочому місці. Він незаконно копіював секретні оборонні відомості і зберігав їх у себе вдома. Під час обшуків там знайшли матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об’єктів, зокрема підрозділів бойової авіації.

Двоє близьких родичів потенційного шпигуна добровільно отримали громадянство РФ. До 2017 року вони постійно проживали на території окупованого Криму. Один з них навіть приховав наявність російського громадянства під час вступу до закладу вищої освіти ЗСУ.

Йому скасовано допуск до держтаємниці та звільнено з лав військового вишу.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності військовослужбовця до агентурної мережі російських спецслужб. Розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у Донецькій області СБУ затримала одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року.

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