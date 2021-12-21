Збирав секретну інформацію для Росії: у Дніпропетровській області викрили колишнього посадовця Повітряних сил ЗСУ

Збирав секретну інформацію для Росії: у Дніпропетровській області викрили колишнього посадовця Повітряних сил ЗСУ

Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу.

Військова контррозвідка СБУ у Дніпропетровській області викрила колишнього посадовця одного з підрозділів Повітряних сил ЗСУ на таємному збиранні секретних військових відомостей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїзд до РФ під виглядом відвідування родичів", — йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України встановила, що колишній військовослужбовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу.

Зазначається, що отримані секретні матеріали порушник зберігав у себе вдома.

Під час обшуків у його помешканні правоохоронці вилучили у зловмисника незаконно одержані матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України та виявили:

флеш-носії з таємною військовою інформацією;

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Чоловіку планують офіційно повідомити про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

Слідчими СБУ розпочато кримільне провадження за:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.

СБУ

Нагадаємо, Російська ФСБ звинуватила двох українців, батька та сина, у тому, що вони приїхали на територію РФ вивідувати військові секрети, а ще одного — 23-річного парубка — у підготовці терактів.