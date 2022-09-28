Збирався передати росіянам літак після захоплення України: ДБР викрило чергового колаборанта

Працівники ДБР повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації за колабораційну діяльність. Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100.

Наразі відомо, що зрадник планував передати повітряне судно російським загарбникам. Зараз на літак накладено арешт. Далі його планують передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресорки. Бізнесмен планував налагодити авіабізнес і на тимчасово окупованих територіях України.

Водночас він сподівався, що "рускій мір" пошириться на всі південні та східні області України. Колаборант обіцяв керівникові окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території.

Фото: Державне бюро розслідувань

Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передавання ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ.

Крім літака, під час обшуків в одному з офісів підприємства правоохоронці викрили колцентр, який перевіряється на можливий зв’язок із незаконною діяльністю фігуранта, а за місцем його мешкання - предмети з радянською символікою, пропагандистські флаєри та газети РФ.

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань під час стабілізаційних заходів у Харківській області виявили та затримали колишнього українського правоохоронця, який після окупації Куп’янського району почав працювати в каральній поліції російських загарбників.

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