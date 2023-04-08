Збирався відрубати голову: на Одещині чоловік накинувся на власного сина з сокирою

На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався зарубати сокирою власного сина. Інцидент стався 6 квітня в селі Новоградківка Дальницької громади.

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

"58-річний зловмисник вживав алкогольні напої разом зі знайомим, провів гостя додому після застілля, а повернувшись, раптом схопив сокиру і вдарив нею 32-річного сина, який також знаходився в оселі", - кажуть в управлінні Нацполіції Одеської області.

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За даними правоохоронців, потерпілий зміг вибігти на вулицю та покликав на допомогу сусідів, які викликали "швидку" і поліцію. Медики діагностували молодому чоловікові перелом потиличної кістки, рубані рани голови та шиї.

Постраждалий пояснив, що живе разом із батьком, який у нетверезому стані постійно влаштовує сварки, але того дня жодного конфлікту не було.

Поліцейські знайшли на місці злочину сокиру та закривавлений одяг, які відправили на експертизу.

Нападника затримали. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство - ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тепер чоловікові "світить" позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у місті Балта Одеської області 27-річний чоловік та його 7-річний брат намагались вкрасти вулики, проте на них накинувся рій бджіл. Через це підозрювані пішли ні з чим.

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