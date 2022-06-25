"Збираємо на нову планету, аби відселити русню": меми про те, як українці на "Байрактари" скидалися

Український ведучий та волонтер Сергій Притула днями оголосив збір коштів на три "Байрактари" для ЗСУ.
Знаменитість планував зібрати необхідну суму за тиждень, втім, українці зробили це всього за три доби. Небайдужі пожертвували 600 мільйонів гривень, перевиконавши план на 100 млн. Тож тепер захисникам вдасться придбати чотири безпілотника.
Юзери не змогли оминути увагою цю подію та наробили купу кумедних мемів, а редакція сайту ТСН.ua зібрала їх у добірку.
Так, вони припускають, що наступним Притула оголосить збір на ядерну зброю.
Таку ініціативу українці теж залюбки підтримали б.
Або ж на нову планету. Для росіян. Щоб були подалі від цивілізованого світу.
Кепкують користувачі й про те, що віддали останні гроші на "Байрактари".
Та ще й хвилювалися, чи встигнуть до закриття збору.
З таким шаленим успіхом деякі матусі мріють, щоб викупом їхньої доньки-нареченої на весіллі займався саме Притула.
А батьки бояться, щоб Сергій не став головою батьківського комітету в школі.
Лякатимуть спільними зусиллями українців і росіян.
І хай весь світ знає, на що ми здатні.
Нагадаємо, зірка Голлівуду Бен Стіллер закликав світ допомогти біженцям з України. Візит актора та посла доброї волі ООН в Україну припав на Міжнародний день біженців.
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