"Збираємо на нову планету, аби відселити русню": меми про те, як українці на "Байрактари" скидалися

Український ведучий та волонтер Сергій Притула днями оголосив збір коштів на три "Байрактари" для ЗСУ.

Знаменитість планував зібрати необхідну суму за тиждень, втім, українці зробили це всього за три доби. Небайдужі пожертвували 600 мільйонів гривень, перевиконавши план на 100 млн. Тож тепер захисникам вдасться придбати чотири безпілотника.

Юзери не змогли оминути увагою цю подію та наробили купу кумедних мемів, а редакція сайту ТСН.ua зібрала їх у добірку.

Так, вони припускають, що наступним Притула оголосить збір на ядерну зброю.

Фото: Фото з відкритих джерел

Таку ініціативу українці теж залюбки підтримали б.

Фото: Фото з відкритих джерел

Або ж на нову планету. Для росіян. Щоб були подалі від цивілізованого світу.

Фото: Фото з відкритих джерел

Кепкують користувачі й про те, що віддали останні гроші на "Байрактари".

Фото: Фото з відкритих джерел

Фото: Фото з відкритих джерел

Фото: Фото з відкритих джерел

Фото: Фото з відкритих джерел

Та ще й хвилювалися, чи встигнуть до закриття збору.

Фото: Фото з відкритих джерел

Фото: Фото з відкритих джерел

З таким шаленим успіхом деякі матусі мріють, щоб викупом їхньої доньки-нареченої на весіллі займався саме Притула.

Фото: Фото з відкритих джерел

А батьки бояться, щоб Сергій не став головою батьківського комітету в школі.

Фото: Фото з відкритих джерел

Лякатимуть спільними зусиллями українців і росіян.

Фото: Фото з відкритих джерел

І хай весь світ знає, на що ми здатні.

Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, зірка Голлівуду Бен Стіллер закликав світ допомогти біженцям з України. Візит актора та посла доброї волі ООН в Україну припав на Міжнародний день біженців.

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