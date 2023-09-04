Збираємо рюкзак школяра для комфортного перебування в укритті — поради МВС України

Що покласти до дитячого рюкзачка для комфортного перебування в укритті?

На випадок повітряної тривоги варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі і під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття.

Про це нагадують у МВС України.

Там радять не перевантажувати рюкзак, адже важка торба може завадити дитині швидко евакуюватися до безпечного місця.

Також фахівці надали поради щодо вмісту шкільного наплічника для укриття.

не забудьте про поживні батончики, снеки (бажано, корисні, наприклад, горішки, крекери з насінням) та питну воду;

вологі серветки й легку ковдру теж бажано мати у шкільному рюкзаку;

покладіть блокнот чи записку з даними про дитину: ПІБ, клас, вік, номери телефонів батьків і родичів тощо;

телефон із зарядним пристроєм;

медикаменти, якщо дитина приймає ліки.

Також нагадаємо про потребу пояснити дитині, що тепер у неї буде новий – "шкільний" – розпорядок. Облаштуйте робоче місце вдома, де ваш малюк виконуватиме домашні завдання. Всі поради читайте в матеріалі "Чекліст для батьків першокласника: як підготувати дитину до школи".

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