Збираємо рюкзак школяра для комфортного перебування в укритті — поради МВС України

Що покласти до дитячого рюкзачка для комфортного перебування в укритті?
На випадок повітряної тривоги варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі і під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття.
Про це нагадують у МВС України.
Там радять не перевантажувати рюкзак, адже важка торба може завадити дитині швидко евакуюватися до безпечного місця.
Також фахівці надали поради щодо вмісту шкільного наплічника для укриття.
- не забудьте про поживні батончики, снеки (бажано, корисні, наприклад, горішки, крекери з насінням) та питну воду;
- вологі серветки й легку ковдру теж бажано мати у шкільному рюкзаку;
- покладіть блокнот чи записку з даними про дитину: ПІБ, клас, вік, номери телефонів батьків і родичів тощо;
- телефон із зарядним пристроєм;
- медикаменти, якщо дитина приймає ліки.
Також нагадаємо про потребу пояснити дитині, що тепер у неї буде новий – "шкільний" – розпорядок. Облаштуйте робоче місце вдома, де ваш малюк виконуватиме домашні завдання. Всі поради читайте в матеріалі "Чекліст для батьків першокласника: як підготувати дитину до школи".
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