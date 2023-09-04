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Збираємо рюкзак школяра для комфортного перебування в укритті — поради МВС України

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Збираємо рюкзак школяра для комфортного перебування в укритті — поради МВС України

Збираємо рюкзак школяра для укриття / Фото: pixabay.com

Що покласти до дитячого рюкзачка для комфортного перебування в укритті?

На випадок повітряної тривоги варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі і під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття.

Про це нагадують у МВС України.

Там радять не перевантажувати рюкзак, адже важка торба може завадити дитині швидко евакуюватися до безпечного місця.

Також фахівці надали поради щодо вмісту шкільного наплічника для укриття.

  • не забудьте про поживні батончики, снеки (бажано, корисні, наприклад, горішки, крекери з насінням) та питну воду;
  • вологі серветки й легку ковдру теж бажано мати у шкільному рюкзаку;
  • покладіть блокнот чи записку з даними про дитину: ПІБ, клас, вік, номери телефонів батьків і родичів тощо;
  • телефон із зарядним пристроєм;
  • медикаменти, якщо дитина приймає ліки.

Також нагадаємо про потребу пояснити дитині, що тепер у неї буде новий – "шкільний" – розпорядок. Облаштуйте робоче місце вдома, де ваш малюк виконуватиме домашні завдання. Всі поради читайте в матеріалі "Чекліст для батьків першокласника: як підготувати дитину до школи".

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Дата публікації
Перегляди
206
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