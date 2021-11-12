"Збираємо війська там, де хочемо": Росія відреагувала на чутки про можливий напад на Україну

"Збираємо війська там, де хочемо": Росія відреагувала на чутки про можливий напад на Україну

У Москві кажуть, що "ніколи і не планували нападу на Україну".

Росія зухвало відповіла на інформацію про те, що, за свідченнями американських ЗМІ, Кремль готує напад на територію України. Москва заявила, що вони мають право збирати війська там, де хочуть.

Відповідь опублікувало російське агентство ТАСС з посиланням на заступника постійного представника РФ при ООН Дмитра Полянського.

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За словами Полянського, Росія "не планує вторгнення і ніколи не планувала". У Москві заявляють, що такий розвиток подій можливий лише в разі "захисту свого суверенітету". Мовляв, це Україна є агресором, оскільки "з Києва постійно лунають погрози".

"Ми маємо право збирати війська там, де ми хочемо. Це не територія України, це територія Росії. Якщо ви згадаєте конкретні погрози, які лунають в Україні щодо Росії і її територіальної цілісності, то ви зрозумієте, що певна обережність — це логічний крок у такій ситуації", — заявив Полянський.

Він також звинуватив Україну в надмірному ускладненні ситуації, додавши, що "рух російських військ територією країни не повинен турбувати інші держави".

Нагадаємо, днями американське видання Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих із думкою Білого дому, повідомило, що незвична військова активність Російської Федерації біля кордону з Україною, за якою стежать у Вашингтоні, може свідчити про заплановане вторгнення.

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