Офіцер-морпіх пожартував про весілля Безуглої: як відреагувала Мережа

Військовий Дмитро Іванов запевнив, що не він є тим таємничим військовим, за якого збирається заміж пані Безугла.

Військовий офіцер-морпіх Дмитро Іванов опублікував скриншот повідомлення про те, що нардепка Мар'яна Безугла у серпні виходить заміж за військовослужбовця і запевнив, що не занього.

Про це Іванов зробив у Facebook невеличкий жартівлиий допис.

"ТО! НЕ! Я!!" – наголосив морпіх.

Раніше у Telegram-каналі Harley Quinn з'явилась інформація про те, що нібито нардепка, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки планує зіграти весілля у серпні, розписавшись з якимсь таємничим військовим.

Безугла виходить заміж?!

Безугла виходить заміж?!

"Ну що, ви готові зомліти? Нардеп Мар'яна Безугла, яку ви всі називаєте божевільною, аутисткою і всякими образливими словами обійшла всіх заздрісниць і ви не повірите… готується до весілля. Ця новина може здатися вам жартом або ворожим ІПСО, але це – правда, хоча мені знадобилася заспокійлива пачка, щоб усвідомити сучасну реальність. Обранець Мар'яни – військовий, весілля намічене на серпень. І ось третій – контрольний факт, який занурить вас у море комплексів і невпевненості в собі – він за нею бігає… Ви в шоці?" – сказано у повідомленні.

Мережа вибухнула жартами.

Жарти Юзерів про можливе весілля Безуглої

Жарти Юзерів про можливе весілля Безуглої

Водночас у коментарі "Телеграфу" Безугла розповіла, чи планує змінювати свій сімейний статус. "Це фейк. Моя сім'я – це Україна", – уточнила вона. Але не стала відповідати на запитання, чи вільне її серце та чи має стосунки з кимось. "Це не для коментарів", – сказала народна обраниця.

Зазначимо, 36-річна Мар'яна Безугла офіційно незаміжня. Інформації про її особисте життя у відкритих джерелах немає.

Нагадаємо, раніше офіцер-морпіх Дмитро Іванов опублікував фото двох нашивок із написом "**баний цирк" і зазначив, що саме їх він міг би подарувати депутатці Мар'яні Безуглій або загалом депутатам Верховної Ради.

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