Збирають документи та накази: російські льотчики готуються "здати" командування у міжнародний трибунал

Російські окупанти намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України.

Льотчики готують "план Б", на випадок, якщо керівництво РФ звалюватиме на них усю провину.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

За інформацією української розвідки, екіпажі літаків, які ракетами обстрілювали мирні українські міста, вже усвідомлюють, що керівництво ЗС РФ в подальшому перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців.

Льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в подальшому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ.

"Окупанти з повітряно-космічних сил країни-терориста, намагаються нищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України. Здійснюючи підкупи та пропонуючи хабарі окупанти намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень", - повідомляють у ГУР Міноборони.

Воєнна розвідка України також оприлюднила особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (ШАЙКОВКА, Калузька обл.) та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (ЕНГЕЛЬС, Саратовська обл.) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ЕНГЕЛЬС), особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як зміниться ситуація у Луганській області восени.

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