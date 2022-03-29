Збирають на Донбасі залізний кулак для другого удару, – військовий експерт про пастку РФ

Збирають на Донбасі залізний кулак для другого удару, – військовий експерт про пастку РФ

Курсуючи російською територією, окупанти поповнюють втрати в особовому складі та техніці.

Окупанти знімають частину сил і засобів з Чернігівського та Київського напрямків та перекидають їх на Донбас. Вони збирають там "залізний кулак", аби завдати нам ще одного потужного удару.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "24 каналу".

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Також, курсуючи російською територією, окупанти поповнюють втрати в особовому складі та техніці.

"Вони збирають на Донбасі залізний кулак для того, щоб завдати нам ще одного потужного удару. Це та друга хвиля, про яку ми говорили", – зазначив експерт.

Росія готує пастку

На думку Жданова, ті російські війська, які таки залишаться на Київському та Чернігівському напрямку, "завдаватимуть нам тактичних ударів, аби Україна не забрала звідти своїх військових, щоб перекинути їх на Донбас".

"У такий спосіб Росія готує військову пастку", - резюмує експерт.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що "основні завдання першого етапу спецоперації РФ виконані і це дозволяє зосередити основні зусилля на досягненні головної мети - звільненні Донбасу". Таку заяву очільник оборонного відомства РФ зробив сьогодні, 29 березня, на селекторній нараді.

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