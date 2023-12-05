Збитий літак РФ, квартири Героям і подяка волонтерам: головне зі звернення Зеленського

Увечері, 5 грудня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Збитий літак РФ над Чорним морем

Президент розповів, що сьогодні Сили оборони збили російський бойовий літак у районі Зміїного в Чорному морі. Ворожий літак саме заходив для удару по Одеській області.

"Ще мінус один у терористів. І будемо й надалі "мінусувати" терористів. Посилюємо нашу ППО, зокрема на Одещині. Поступово. Але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає", – зазначив глава держави.

Зустріч з очільницею МЗС Нідерландів

Сьогодні президент Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Він зауважив, що Нідерланди – це одна з тих країн, які підтримують Україну найбільше, особливо засобами ППО.

Сторони обговорили ситуацію на півдні нашої держави – роботу нашого експортного коридору, ситуацію на полі бою, оборонні пакети, які потрібні ЗСУ, питання європейської інтеграції.

Зустріч президента з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот / Фото: Офіс президента України

Квартири для Героїв

За словами Зеленського, в Україні започатковують нову спеціальну ініціативу для усіх Героїв України – яких на сьогодні налічується 360 від початку повномасштабної війни.

Кожному воїнові або рідним воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, буде надано від держави квартиру.

"Не за роки, не колись потім, а зараз. Сьогодні я мав честь вручити перші документи на квартиру – 21 Герой України. Воїни ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Державної прикордонної служби. Із цих 21 девʼять – полеглі герої. І найближчим часом держава забезпечить квартирами всіх Героїв України. Усіх. Зокрема й тих, хто воював до 24 лютого – за час від 2014-го року, бойові хлопці. Це справедливо", – сказав глава держави.

Президент Володимир Зеленський вручив Героям України перші сертифікати на квартири Фото: ОП

Подяка волонтерам

І дуже символічно, і на рівні сенсів максимально справедливо, що перед Днем Збройних Сил України, який ми будемо відзначати завтра, Україна дякує всім своїм волонтерам. Тисячам, десяткам тисяч, сотням тисяч, навіть мільйонам небайдужих українців і українок, які приєдналися до волонтерського руху. І в час Майдану. І в час АТО. І зараз, у час повномасштабної війни. Ті, хто відчуває втому, але не втомлюється. Хто завжди поруч, і почує, і допоможе. Хто часом не знає вихідних, бо знає, що потрібно бригадам. Хто зараз у дорозі на фронт. Хто, можливо, саме цими хвилинами закриває черговий важливий збір. Хто забезпечує машинами, такмедом, дронами й усім тим, що необхідно. Швидкість та уважність, яких державі ще треба вчитися.

Я дякую кожному волонтеру за те, що ви є в України. Дякую всім тим, хто допомагає також у прифронтових містах. Переселенцям. Людям літнього віку. Родинам із дітьми. Хто дбає про реабілітацію поранених. Хто памʼятає, як це важливо, коли сімʼї, що втратили рідних, на жаль, на цій війні, отримують тепло від небайдужих сердець і потрібну підтримку. Я дякую кожному й кожній із дружніх Україні країн – іноземцям, які стали тут рідними, бо теж із нами, з Україною, з необхідністю перемогти в цій війні. Перемогти, бо це про людей. Про людяність. Це про те, чим наш світ має відрізнятися від страшних часів минулого. Світло людської душі повинне перемагати", – підсумував президент.

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Зеленський: ЗБИТИЙ РОСІЙСЬКИЙ ЛІТАК. Квартири для українських Героїв