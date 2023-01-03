Збитки на мільярди: СБУ ліквідувала схему розкрадання зерна, до якої причетні митники

Зловмисники налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна.

В Україні правоохоронці викрили злочинну схему із розкрадання коштів на експорті зерна.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Хто причетний

До організації схеми причетні понад 10 високопосадовців. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

Як діяла схема

Зловмисники налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні мійльйонів грн.

Для реалізації схеми її учасники задіяли понад 370 комерційних структур із ознаками фіктивності. Через них ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів і продавали за кордон.

Чиновники митниці не відреагували

"За даними слідства, співробітники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу. Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон", – йдеться в повідомленні.

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Пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах.

Під час 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

чорнові записи;

документи в електронному вигляді;

мобільні телефони із доказами проведення оборудки.

Збитки

В СБУ кажуть, що точна сума збитків ще розраховується. А у пресслужбі БЕБ зазначили, що орієнтовні збитки за 2022 рік за умови недекларування доходу від згаданих експортних операцій у вигляді несплати податків, аналітики оцінюють в 5,2 млрд грн.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, визначення точних збитків держбюджету і притягнення винних до відповідальності.

Раніше СБУ провела обшуки на митницях у Київській, Львівській та Чернівецькій областях через схеми із продажем українського зерна.

Нагадаємо, що у Житомирській області арештували партію товарів з РФ вартістю понад 1,5 млн гривень.

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