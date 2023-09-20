Збитків на 1,3 млн гривень: київська чиновниця до коштовних овочерізок замовила і "золоті" стільці для укриттів

Чиновниця Дніпровської РДА Ольга Дроздова отримала ще одну підозру – в розтраті 1,3 млн гривень на закупівлі стільців для укриттів.

Про це йдеться у матеріалах слідства Київської прокуратури.

Під час того, як Дроздова була уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, вона закупила стільці для облаштування укриттів за завищеною вартістю.

При цьому посадовиця проігнорувала той факт, що комерційна пропозиція учасника не відповідала ринковій, а умови договору суперечили інтересам держави, зазначають у прокуратурі.

Сума збитків становить близько 1,3 млн гривень.

Перед цим Дроздова отримала підозру за фактом розтрати 460 тис. гривень бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок за завищеною вартістю.

Раніше було повідомлено про скандальні закупівлі Міноборони. Восени 2022 року міністерство уклало контракт із турецькою фірмою на поставку зимового одягу на 13 млн доларів.

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