"Збиття ATACMS росіянами": Ігнат відреагував на гучні заяви ворога

Наразі немає підстав стверджувати, що противник дійсно перехопив американські далекобійні ракети.

Російська сторона заявила, що буцімто збила дві ракети ATACMS. Однак фото двигунів, які загарбники надали як підтвердження, нічого не доводять.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Доказів недостатньо

За словами Ігната, у РФ дійсно є засоби, якими потенційно можна перехоплювати такий вид озброєння. Та публікація фотографій двигуна від ATACMS зовсім не свідчить про збиття ракет. Потрібні чіткі й вагомі докази.

"Якщо від ATACMS вони сфотографували двигун, який після удару знайдений, це не значить, що вони її збили. Але балістика збивається. Ми бачимо, що Patriot працює. Росіяни кажуть, що роблять це, але треба докази", – сказав речник Повітряних сил.

Раніше військові експерти пояснили, чому ATACMS складно збивати і як ця зброя вплине на перебіг війни.

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