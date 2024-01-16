Збиття літаків РФ: експерт заявив про цінність знань українських зенітників для США та КНР

Знання українських зенітників щодо збиття російського літака А-50 цінні для Сполучених Штатів та Китаю.

Про це сказав військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Киричевського, росіяни, які декларують протистояння з НАТО, намагаються копіювати доктрину Альянсу у використанні авіації. Коли тактична авіація, для завдання ударів по наземних цілях, не підіймається в повітря без супроводу літаків радіолокаційного дозору.

"І тут ще випливає другий глобальний момент, який виходить за рамки нашого театру бойових дій, і навіть нашої війни. Знання про те, як можна було збити літак, який літав понад півтори сотні кілометрів від лінії боєзіткнення, зараз можуть бути дуже цінні й для американських партнерів, і для китайців", - додав Киричевський.

Він сказав, що США та Китай активно готуються до великої війни у Тихому океані, тож подібні літаки будуть необхідні.

У КНР є схожі на російський А-50 літаки.

"Обидві сторони намагатимуться вибивати саме такі літаки. Раніше вважалось, що літаки радіолокаційного дозору, в усіх арміях, не є вразливі. Тому, що вони літають далеко від лінії боєзіткнення. Наразі виявилось, що є інструменти, як лінію боєзіткнення наблизити до таких специфічних літаків. Знання, які з'явилися у наших зенітників, принесуть нам бонуси", - зазначив Киричевський.

Нагадаємо, знищення російського літака А-50 стало складною комбінованою операцією ЗСУ із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби.

За словами військових експертів, Україна здійснила ривок за допомогою партнерів у застосуванні засобів радіоелектронної боротьби різних типів, який дав можливість витягнути ці літаки ближче до узбережжя території країни, хоча ця територія тимчасово окупована, і далі здійснити комплекс, який призвів до їхнього знищення.

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