МіГ-29 ЗСУ збив російський дрон: оглядач пояснив, чому ця новина негативна для нас (відео)

У Мережі з'явилося відео, як винищувач МіГ-29 ПС ЗСУ, збиває російський розвідувальний дрон. Воно подається позитивно, мовляв, збили, красені! І тут суперечки немає, ПС ЗСУ – найкращі. Але позитиву в цьому відео немає.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Оглядач пояснив, який нюанс є у збитті МіГ-29 ЗСУ російського розвідувального дрона

"Позитиву нуль, оскільки збивати малорозмірні цілі – це не функціонал МіГ-29, який необхідно підняти в повітря, витратити ресурс на підліт до дрона, запустити ракету ціною на порядок дорожче того ж Орлан-10, при цьому примудрившись ухилятися від осколкових елементів від розриву власної ж ракети та знищеного дрона", – пояснив Коваленко.

Серйозна нестача ППО

За словами експерта, такі цілі мають збиватися комплексами ППО ближнього радіуса дії, як гарматного типу (ЗСУ), і зенітно-ракетного (ЗРК). І це відео – це яскравий доказ того, що повного покриття Одеси засобами ППО цього ешелону як такого немає. Так, щоб знищити розвідувальний дрон, який наводить та коригує удари балістичними ракетами, замість застосування недорогої ракети запускають у повітря цілий винищувач.

"Ми багато говоримо в ефірах про ЗРК Patriot та SAMP/T, але практично ігнорується проблематика відсутності достатньої кількості засобів ППО ближнього радіуса дії", – підсумував Олександр Коваленко.

Раніше оглядач розповів, що зенітно-ракетний комплекс ближнього радіуса MIM-72A/M48 Chaparral ("Чапарел") цілком міг би стати на захисті такого міста, як Харків.

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