Збиття російських ракет над Україною союзниками: Коваленко оцінив перспективу цього сценарію

Сценарій збиття російських ракет над територією України нашими союзниками не має великих перспектив. Це може бути реалізовано лише за умови, якщо Україна вступить до НАТО.

Про це сказав військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо".

Існує кілька проблем

По-перше, як це юридично це обґрунтувати. Зокрема, збиття ракети над територією України, яка не є членом Альянсу.

"Як це інтегрувати в 5-ту статтю НАТО, яка й так є бюрократизованою та архаїчною", – пояснив Коваленко.

Експерт зауважив, що може виникати ситуація, коли союзники збиватимуть українські ракети ППО, якщо намагатимуться знешкодити російські ракети.

"Технічно організувати збиття російських ракет нашими союзниками над територією України дуже складно", – наголосив він.

До прикладу, в напрямку Львова росіяни запустили ракету Х-101. Для її перехоплення ПС ЗСУ відправляють ракету ЗРК "Бук". Наш ЗРК може цю ракету перехопити, але при цьому її ж і бачать польські системи ППО.

"Отже, злагодженість дій, сумісність та синхронізації систем майже неможлива", – констатував Коваленко.

Може виникнути така ситуація, продовжує він, що польська ракета ППО зіб'є нашу і російська ракету влучить туди, куди прямувала. В цьому й полягає основна проблематика питання щодо збиття російських ракет нашими союзниками.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не існує жодного юридичного, безпекового або морального аргументу проти збиття партнерами зі своєї території російських ракет над Україною.

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