Збиття Су-34 та Су-35: Олещук прокоментував втрати екіпажу

Повітряні подорожі над Україною закінчуються дуже невдало для окупантів.

Сьогодні, 19 лютого, наші бійці знищили ще два російські винищувачі. Найімовірніше, пілоти відправилися на "концерт до Кобзона".

Про це пише командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Cospas-Sarsat

"Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го. Працюємо далі!", – іронічно написав Олещук.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ знищили 19 лютого на східному напрямку два російські винищувачі – Су-34 та Су-35.

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