Збиття трьох Су-34: експерт розповів, як змінять тактику окупанти

Українські військові знищили одразу три літаки Су-34 на Південному напрямку, що обовʼязково призведе до зміни тактики російських загарбників.

Про це в етері телеканалу FREEDOM заявив засновник благодійного фонду “Закриємо небо України”, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Він зазначив, що це важливий показник з точки зору одночасного знищення такої кількості цілей.

"Ми можемо згадати з гідністю, що в Повітряних силах ЗСУ було встановлено поки що світовий рекорд, коли в бою було знищено одразу п’ять літальних апаратів. До цього рекорд був чотири, в ізраїльтян. Зараз знищили три. Тобто це саме по собі багато про що говорить", — сказав Романенко.

Він зазначив, що збиті російські літаки належать до покоління 4++, вони дуже дороговартісні. Романенко зазначив, що українські військові довго готувались до проведення цієї операції.

"Це знищення, найімовірніше, провели із засідки, комплексом середнього або великого радіусу дії, такого, як Patriot або SAMP/T. У цьому випадку вони знищили ціль аеродинамічну, тобто літак противника. І не один, а кілька. Це завдяки тому, що вони мають більший радіус дії. Так чи інакше, попередньо було вивчено характер дій противника. Вони багато доставляли нам неприємностей на даній ділянці фронту, запускали і Х-59, і інші ракети, бомбардували, пускали керовані бомби. Тому спочатку була робота підготовча, розвідка, а потім раптовий вихід, завдавання ударів по повітряних цілях. Це характеризує високий рівень виконання завдань розрахунками зенітних ракетних комплексів", — зазначив експерт.

Крім того, Романенко нагадав, що місяць тому було знищено теж один російський літак і, ймовірно, також з засідки.

"А тут одразу три. Звісно, росіяни зроблять паузу і переосмислюватимуть, дивитимуться, як їм надалі діяти безпечніше й ефективніше. І, звісно, не виключено, що змінюватимуть тактику дій на Південному напрямку. Це найбільш імовірно", — резюмував військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Повітряних силах потролили Путіна після збиття трьох Су-34.

Крім того, ми раніше інформували, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував успішну операцію зі збиття трьох літаків Су-34.

Читайте також: