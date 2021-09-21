Збив батька з двома дітьми: суд виніс вирок водію за ДТП у Луцьку, в якому загинув 9-річний хлопчик

Збив батька з двома дітьми: суд виніс вирок водію за ДТП у Луцьку, в якому загинув 9-річний хлопчик

Кермувальник за скоєне смертельне ДТП отримав 6 років в'язниці з позбавленням права керувати авто на 3 роки.

У понеділок, 20 вересня, суд покарав позбавленням волі на 6 років водія, який у Луцьку на пішохідному переході збив батька з двома синам. Тоді внаслідок аварії загинув 9-річний хлопчик.

Як повідомляє "Суспільне", на судді обвинувачений повністю визнав свою вину. Його адвокат просив суд врахувати щире каяття його підзахисного, та те, що він - батько трьох малолітніх дітей і звільнити його від виконання покарання з випробуванням на певний термін.

Своєю чергою батько загиблого хлопчика, Олександр Позняковський, і його адвокати просили суддю Луцького міськрайонного суду призначити водію максимальну міру покарання - 8 років позбавлення волі, адже на думку чоловіка, винуватець не розкаявся у скоєному ДТП. Також батько загиблого сина просив задовільнити цивільний позов і взяти обвинуваченого під арешт в залі суду.

Врезультаті суд повністю задовольнив цивільні позови на користь батька загиблого хлопчика – мільйон гривень і стільки ж на користь його дружини. Винуватцю ДТП також призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років з позбавленням права керувати авто на 3 роки.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася у Луцьку 6 червня. 9-річний хлопчик разом із батьком та 5-річним братом переходили дорогу пішохідним переходом на вулиці Ковельській. Раптово їх збив автомобіль, яким керував 29-річний водій. Діти отримали серйозні травми. 5-річного хлопчика медики виписали додому, а його 9-річний братик помер у лікарні 18 червня.

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