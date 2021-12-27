Збив дітей та влетів в огорожу: на Закарпатті у ДТП загинув 9-річний хлопчик, 8-річну дитину рятують медики

Збив дітей та влетів в огорожу: на Закарпатті у ДТП загинув 9-річний хлопчик, 8-річну дитину рятують медики

Водія автомобіля уже затримали.

У селі Серне Берегівського району Закарпатської області у неділю, 26 грудня, нетверезий водій автомобіля збив двох дітей та не зупиняючись, врізався в огорожу. На місці аварії загинув 9-річний хлопчик.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

ДТП сталась о 20:00. Відомо, що двоє дітей, віком 8 та 9 років, стояли на краю дороги. Їх збив 34-річний водій Audi. На місці аварії загинув 9-річний хлопчик. 8-річну дитину із закритим переломом тазобедренного суглобу госпіталізували до лікарні.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

За даними поліції, 34-річний водій автомобіля був нетверезий. Після того, як він збив дітей, автомобіліст проїхав ще 300 метрів та врізався в огорожу.

У поліції відкрили провадження за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України. Водія автомобіля уже затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

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