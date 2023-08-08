Збив дитину і залишив помирати: як суд покарав директора Надвірнянського лісгоспу

Дитина отримала важкі поранення, а посадовець не допоміг їй, втікши з місця аварії. Дівчинка згодом померла в лікарні.

Суд виніс вирок директору Надвірнянського лісового господарства, який у січні 2022 року збив своїм авто 9-річну дівчинку та втік з місця події.

Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань України.

Так, суд визнав винним директора Надвірнянського лісгоспу у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також у свідомому залишенні особи в небезпеці. Винуватця аварії засудили до чотирьох років ув’язнення з позбавленням на два роки права керувати транспортом.

У ДБР поінформували про деталі інциденту. Так, у січні 2022 року дівчинка разом з мамою та братом поверталися з магазину та пересувалися узбіччям у селі Лоєва на Івано-Франківщині.

Раптом на узбіччя своїм службовим авто виїхав керівник лісгоспу: на затяжному повороті він порушив правила дорожнього руху, не обрав безпечної швидкості та збив дівчинку. Дитина отримала важкі поранення, але посадовець залишив місце аварії, хоча мав змогу допомогти дівчинці. Внаслідок отриманих травм дитина померла в лікарні.

Працівники ДБР у стислі терміни провели розслідування та зібрали достатньо доказів у справі. У червні 2022 року обвинувальний акт щодо директора лісгоспу був скерований до суду і тепер винуватцю суд виніс вирок.

Пошкоджений після ДТП автомобіль директора Надвірнянського лісгоспу / Фото: Державне бюро розслідувань

Автомобіль директора Надвірнянського лісгоспу в момент аварії зафіксували камери нагляду / Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, 2 серпня у районі Пісочина на Харківщині водій на смерть збив 15-річну Альбіну Харченко на пішохідному переході. За інформацією ЗМІ, за кермом авто, ймовірно, перебував київський поліцейський Ярослав Якименко.

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