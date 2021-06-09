Збив дівчинку на "зебрі" в Одесі: адвокат потерпілих звинувачує бізнесмена у шантажі і погрозах батькам

Адвокат розповів подробиці.

В Одесі водій Range Rover, який збив дівчинку на нерегульованому пішохідному переході, попросив її батьків не давати інцидент розголосу, бо тоді не дасть грошей на лікування.

Про це пише "Думська", посилаючись на адвоката потерпілих Сергія Пушкаренка.

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У дівчинки забій м'яких тканин. "На жаль, поки що важко сказати, в якому статусі перебуває водій - все залежить від результатів обстеження. Якщо травми легкі, то винуватець ДТП може відбутися адміністративним покаранням - штрафом і компенсацією моральної шкоди", - розповів адвокат.

За словами Пушкаренка, водій скоїв одразу три порушення ПДР: чоловік повертав наліво там, де не можна, дівчинка рухалася на зелений. Як додав адвокат, копи не вилучили у водія права, що є порушенням з боку правоохоронців.

Як пише "Думська" порушник - ​​одеський бізнесмен, власник ресторану і готелю "Одеський дворик" Геннадій Коган. Він підтвердив, що був учасником аварії, але деталі повідомляти відмовився.

Нагадаємо, у Львівській області винуватець ДТП, у якій загинула 21-річна дівчинка і постраждали ще двоє, уникнув покарання.

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