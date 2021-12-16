Збив двох дітей на "зебрі": у Харкові судитимуть водія фури, який скоїв смертельну ДТП

Збив двох дітей на "зебрі": у Харкові судитимуть водія фури, який скоїв смертельну ДТП

Водія звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

У Харкові на лаві підсудних опинився 33-річний водій фури, який на нерегульованому пішоходному переході збив двох 12-річних хлопчиків, один із яких загинув.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської бласті.

Прокуратура скерувала обвинувальний акт, за яким водія звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

ДТП сталася 4 жовтня 2021 року близько 16.45. 33-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля DAF XS з напівпричепом, перед "зеброю" не пригальмував та не зупинився і в результаті збив двох хлопчиків-пішоходів 12 років.

Неповнолітніх потерпілих доправили до лікарні, де один із них не приходячи до тями, помер. Інший хлопець отримав численні тяжкі тілесні ушкодження.

Обвинувальний акт направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова.

Нагадаємо, що у Харкові хлопчики переходили дорогу "зеброю" коли на них налетіла багатотонна фура. Місцеві мешканці кажуть, що на цьому переході людей збивають не вперше, а тому вже не раз просили встановити тут світлофор. Утім, чиновники прохання ігнорують.