Збив двох підлітків на переході в Харкові: що сказав водій після обрання запобіжного заходу

Збив двох підлітків на переході в Харкові: що сказав водій після обрання запобіжного заходу

Обвинувачений може вийти на свободу ще до розгляду скарги Апеляційним судом.

За рішенням суду водій позашляховика Land Cruiser, який на пішохідному переході у Харкові збив двох підлітків, два місяці перебуватиме у слідчому ізоляторі, з правом внесення застави у розмірі 340 тисяч гривень. Під час судового засідання він повідомив журналістам, що визнає свою провину, а з родичами потерпілих, будуть спілкуватися його рідні.

Про це повідомила із залу суду кореспондентка ТСН у Харкові.

Після оголошення рішення суду, яким обвинувачуваного відправили у СІЗО на 2 місяці, з правом внесення застави у розмірі 340 тисяч гривень, у прокуратурі повідомили, що готують апеляційну скаргу, оскільки не згодні з розміром застави. Як альтернативний захід до тримання під вартою прокуратура визначила суму аж у 10 мільйонів гривень.

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Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко припустив, що обвинувачений може вийти на свободу ще до розгляду скарги Апеляційним судом.

“Це зумовлено не часом написання апеляційної скарги, а навантаженням на Апеляційний суд. Тобто ми не можемо впливати на те, аби швидше призначали судові засідання”, - пояснив звинувачений.

Під час судового засідання журналісти спробували поспілкуватися з водієм, який неохоче відповідав на питання, ховаючи голову за капюшоном.

З його відповідей стало зрозуміло, що він одразу зрозумів, що скоїв ДТП та визнає свою провину. Він не виключає компенсації завданих збитків, але особисто про це ні з ким не спілкувався. “З родичами потерпілих будуть спілкуватися мої родичі, вони в реанімації”, - сказав він.

Речник прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що обвинувачений дійсно визнає, що скоїв наїзд на підлітків, але каже, що зробив це ненавмисно, а випадково, задивившись у телефон.

Збив двох підлітків на переході в Харкові: що сказав водій після обрання запобіжного заходу

Нагадаємо, водій позашляховика, який на проспекті Науки у Харкові збив двох підлітків, був під дією наркотичних речовин.

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