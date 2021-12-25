Збив і кинув помирати: у Полтавській області на дорозі знайшли тіло 39-річного чоловіка (фото)

Збив і кинув помирати: у Полтавській області на дорозі знайшли тіло 39-річного чоловіка (фото)

Причини ДТП встановлюються.

У с. Устимівка Кременчуцького району Полтавської області 24 грудня о 22:30 на дорозі знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.

За даними правоохоронців, чоловік загинув через ДТП. Його особу встановили, це - 39-річний місцевий житель. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

ГУ Національної поліції в Полтавській області

Слідство встановило, що потерпілого збив невідомий автомобіліст та поїхав геть. Поліція відкрила провадження за ч. 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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